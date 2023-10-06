Araçlarının Lastiği Patladı Polis Suçüstü Yakaladı! 21 Göçmen ve 4 Göçmen Taciri Yakalandı

Edirne’de 21 kaçak göçmen ve 4 göçmen taciri yolda lastikleri patlayınca fark edilerek yakalandı.

Araçlarının Lastiği Patladı Polis Suçüstü Yakaladı! 21 Göçmen ve 4 Göçmen Taciri Yakalandı

İstanbul’dan gelerek Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu panelvan aracın Fatih Mahallesi Yeni TOKİ bölgesindeki yolda lastiği patladı. Aracın lastiğinin patlamasıyla panelvan araca eskortluk yapan bir otomobil de durdu. Lastik değişimi sırasında bölgedeki bir apartmanın sakininin evinin balkonundan aracın içerisinde kaçak göçmen olduğunu fark ederek durumu ekiplere bildirdi.

Araçlarının Lastiği Patladı Polis Suçüstü Yakaladı!

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede aracın içerisinde 21 kaçak göçmen olduğunu fark etti. Polis ekipleri panelvan aracın sürücüsü ve araca eskortluk yapan otomobildeki 3 göçmen tacirini de yakaladı. Göçmenlerin çantalarında ise yaşam malzemeleri bulundu. Ayrıca, kaçakçıların üzerinde yapılan üst aramalarında bir miktar para bulundu.

Araçlarının Lastiği Patladı Polis Suçüstü Yakaladı! 21 Göçmen ve 4 Göçmen Taciri Yakalandı - Resim : 1
Panelvan sürücüsü C.H., otomobil sürücüsü O.İ. ve göçmen taciri E.Ş. ile G.O. gözaltına alınırken, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 18 Suriyeli ve 3 Filistinli toplam 21 kaçak göçmenin Edirne İl Göç İdaresine teslimi için işlem başlatıldı.

Araçlarının Lastiği Patladı Polis Suçüstü Yakaladı! 21 Göçmen ve 4 Göçmen Taciri Yakalandı - Resim : 2

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# kaçakçılık # kaçak göçmen # Edirne
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