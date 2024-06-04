Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu, Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem oldu. İşte depremin ayrıntıları...
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Ardahan'ın Posof ilçesi yakınlarında 5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 11,14 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2024
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [115.09 km] Posof (Ardahan)
Tarih:2024-06-04
Saat:01:03:40 TSİ
Enlem:42.52639 N
Boylam:43.38889 E
Derinlik:11.14 km
Detay:https://t.co/C1yw1ONeA2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi