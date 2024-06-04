Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem!

AFAD duyurdu, Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem oldu. İşte depremin ayrıntıları...

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem!
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AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Ardahan'ın Posof ilçesi yakınlarında 5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 11,14 kilometre olarak belirlendi.

Erzurum'da deprem olduErzurum'da deprem olduYurt
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