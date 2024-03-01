Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 32'ye düştü! Okula giden çocukların kaş ve kirpikleri dondu

Ardahan'ın Göle ilçesinde dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Göle'de ilkbaharın ilk günü olan 1 Mart'ta hava sıcaklığı eksi 32 dereceye düştü. Vatandaşlar ve öğrenciler, işe ve okula giderken zor anlar yaşadı.

Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 32'ye düştü! Okula giden çocukların kaş ve kirpikleri dondu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurtta bahar havası yavaş yavaş kendisini gösterirken doğuda etkili olan soğuk hava hayatı zorlaştırmaya devam ediyor.

Dondurucu soğukların yaşandığı Ardahan'ın Göle ilçesi, ilkbaharın ilk günü olan 1 Mart'ta da adeta buz kesti.

Göle'de akarsular ve göletler buz tutarken, sabah erken saatlerde okula giden çocukların kaş ve kirpikleri dondu. Ev ve iş yeri camları ile yol ve kaldırımların da buzla kaplandığı ilçede, vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini battaniye ve branda ile örttü.

Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 32'ye düştü! Okula giden çocukların kaş ve kirpikleri dondu - Resim : 1

Vatandaşlardan Ferdi Altun, son bir haftadır havaların çok soğuk seyrettiğini belirterek, bu nedenle sabahları iş yerine gitmekte zorlandıklarını ifade etti.

Ardahan il merkezinde ise gece termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ardahan # Hava durumu # Göle # soğuk hava
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