Arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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Galericiler Sitesi'nde alacak verecek meselesinden dolayı tartıştığı arkadaşı Ö.S'yi bıçakla yaralayan F.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen F.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ö.S'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dün, Galericiler Sitesi'nde Ö.S. ile arkadaşı F.B. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B. yanında bulunan bıçakla Ö.S'yi yaralamıştı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timlerince yakalanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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