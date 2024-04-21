Arnavutköy'de sahte parfüm operasyonu

Arnavutköy'de bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 64 bin sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Arnavutköy'de sahte parfüm operasyonu
Editör: Yasin Kerim Aşan

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, Arnavutköy'de bir depoda sahte parfüm bulunduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, söz konusu depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, 64 bin sahte parfüm, 104 bin 250 etiket ve 39 bin 370 boş kutu ele geçirdi.

Operasyonda ayrıca 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # arnavutköy # parfüm # operasyon
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