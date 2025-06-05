Art arda depremler panik yarattı: Antalya ve Çanakkale sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.32’de Akdeniz açıklarında, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine yaklaşık 38 kilometre uzaklıkta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 67,26 kilometre derinlikte gerçekleşen bu sarsıntı, çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.

Depremin derinliği nedeniyle yüzeyde büyük bir etki yaratmadığı belirtilirken, bazı vatandaşlar sarsıntıyla uyanarak kısa süreli panik yaşadı. Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

ÇANAKKALE GÖKÇEADA’DA 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANTI

Antalya’daki depremin hemen ardından bir diğer sarsıcı haber de Marmara Bölgesi’nden geldi. AFAD verilerine göre saat 08.18’de Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 12 kilometre olarak ölçüldü.