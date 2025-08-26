Artçı depremler sürüyor: Jeoloji uzmanından kritik uyarı!

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Sındırgı’da peş peşe kaydedilen artçı sarsıntıların normal olduğunu belirterek, “Balıkesir’de bu artçılar uzun süre devam edecek” dedi. Aykan, deprem aktivitesinin doğuya doğru kaydığını ve bölgedeki Gelenbe Fayı’nda da küçük ölçekte depremlerin meydana geldiğini ifade etti.

"UZUN SÜRE DEVAM EDECEK"

Aykan, 4 ve 5.1 büyüklüğündeki artçı depremlerin deprem fırtınasına benzediğini ve bu büyüklükteki sarsıntıların uzun bir süre devam edebileceğini söyledi. Sındırgı’daki depremlerin Sındırgı Fayı ve kuzey-güney doğrultulu Gelenbe Fayı üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Aykan, geçmişte 2019’da bölgedeki 5 büyüklüğündeki depremin ardından uzun süre artçıların devam ettiğini hatırlattı.

Bölge halkına uyarılarda bulunan Aykan, “Sındırgı’da uzun süre depremler devam edecektir. 4 büyüklüğünün üzerindeki depremlerde hasar gören binaların yapısal kontrolleri yapılmalı. Deprem fırtınaları genellikle büyük yıkıma yol açmaz, ancak uzun süre artçı sarsıntılar yaşanabilir. Vatandaşlarımızın bilinçli ve dikkatli olması gerekir” dedi.