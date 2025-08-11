Artvin Yusufeli’nde heyelan: Yollar ulaşıma kapandı!

Edinilen bilgilere göre, 2024 Haziran ayında Artvin-Yusufeli karayolu üzerindeki T-14 tünelinin üst beton koruma tabakasında meydana gelen çökme nedeniyle tünel ulaşıma kapatılmış ve trafik, tünelin çevresindeki alternatif yoldan sağlanıyordu. Ancak bu sabah gerçekleşen heyelan nedeniyle alternatif yol da kullanılamaz hale geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapattı.

Olayın ardından her iki yönde uzun araç kuyrukları oluşurken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelan anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yamaçtan kayan toprak kütlesinin yol üzerine doğru aktığı açık şekilde görülüyor.

Yetkililer, bölgede ikinci bir heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.