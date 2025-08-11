Artvin Yusufeli’nde heyelan: Yollar ulaşıma kapandı!

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşanan heyelan, ulaşımı olumsuz etkiledi. Heyelan nedeniyle Yusufeli-Artvin ve Yusufeli-Erzurum kara yolları ulaşıma kapandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Artvin Yusufeli’nde heyelan: Yollar ulaşıma kapandı!
Yayınlanma:

Edinilen bilgilere göre, 2024 Haziran ayında Artvin-Yusufeli karayolu üzerindeki T-14 tünelinin üst beton koruma tabakasında meydana gelen çökme nedeniyle tünel ulaşıma kapatılmış ve trafik, tünelin çevresindeki alternatif yoldan sağlanıyordu. Ancak bu sabah gerçekleşen heyelan nedeniyle alternatif yol da kullanılamaz hale geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapattı.

Olayın ardından her iki yönde uzun araç kuyrukları oluşurken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelan anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yamaçtan kayan toprak kütlesinin yol üzerine doğru aktığı açık şekilde görülüyor.

Yetkililer, bölgede ikinci bir heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi: En riskli iller hangileri?AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi: En riskli iller hangileri?Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

artvin yusufeli ilçesi heyelan
Günün Manşetleri
Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?
İYİ Parti çekildi, sandalyeler değişti
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Şehit Bülbül, vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı
Sazan sarmalıyla dolandırıcılık
İsrail Ordusu gazeteci çadırını vurdu
Bakan Tunç’tan “Aile arabuluculuk” açıklaması
Marmara’ya nefes veren proje
44 ilde dev operasyon!
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları
Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları
Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak?
Mevduat faizinde yeni dönem Mevduat faizinde yeni dönem