Asgari ücret açlık sınırının altında: Vatandaş geçim derdinde

Ekibimiz Ankara’da sokağa çıktı, vatandaşa mikrofon uzattı. Geçim sıkıntısı çekenlerin yanıtları haberimizde.

"Gençler olarak karın tokluğuna vakit geçiriyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz."

Artan hayat pahalılığı ve düşürülemeyen enflasyon, gençleri de zor durumda bırakıyor. Onlar için de en büyük sorun artık ekonomi.

"Şu an evlensek ve kiraya çıksak 15-20 bin lira kira… Kira mı verelim, fatura mı ödeyelim, yoksa mutfak alışverişi mi yapalım? Hobi bile edinemiyoruz."

"Türk-İş’in araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 23 bin 323 TL. Asgari ücret ise 22 bin 104 TL. Vatandaşa geçim koşullarını sorduk."

"Pandemiden sonra yaşam koşulları çok zorlaştı. Serbest piyasayı ortadan kaldırmak lazım. 25 yıl memurluk yaptım, bugün belediyeden yardım alıyorum."

"28 yıl devlete hizmet ettim, kamudan emekliyim. Şu anda aldığım maaş 18 bin 200 TL. Neden bizimle bu kadar alay ediliyor?"

Ekonomi yönetiminin izlediği politikaların yükü, emekçinin ve sabit gelirlinin sırtına binmeye devam ediyor.

"Türkiye'de geçim koşulları çok sıkıntılı. Özellikle emekliler ve asgari ücretliler belki de cumhuriyet tarihinin en zor günlerini yaşıyor. 25 bin lira maaş alıyorum, 20 bin lira kira ödüyorum."

"Bu rakamlarla geçinmek çok zor. Aylık sadece 12-13 bin lira mutfağa gidiyor. Bayram, seyran bir kenara dursun."

Gıda fiyatlarındaki yükseliş de vatandaşın belini büküyor. Şubat ayında et, balık ve yumurta fiyatları 123 lira, kuru bakliyat 17 lira, süt ve süt ürünleri ise 266 lira arttı.

"Ben emekli bir memurum ama asgari ücretten daha az alıyorum. Bana yetiyor ama çocuklu bir aileye yetmez."

"Türkiye’de geçim diye bir şey kalmadı. Ramazan dolayısıyla değil, normalde de aç karnına geziyoruz."

"Herkes kafasına göre fiyat koyuyor, zam yarışı var."

Asgari ücret açlık sınırının altında kalırken, hayat pahalılığı vatandaşın geçim mücadelesini her geçen gün daha da zorlaştırıyor.