Asgari ücret sonrası askerlik ve doğum borçlanması ücreti ne kadar oldu?

2025 asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yeni rakamın duyurulmasının ardından birçok kalemde zam artışı yaşandı. Bunlardan biri de SGK askerlik ve doğum borçlanması zammı oldu. Peki, 2025 yılı itibariyle askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Asgari ücret sonrası askerlik ve doğum borçlanması ücreti ne kadar oldu?
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Yeni yılda fiyatı artacak kalemlerden biri de askerlik ve doğum borçlanması ödemeleri olacak. 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücret rakamıyla birlikte, askerlik ve doğum borçlanması ücretleri de artacak.

Doğum ve askerlik borçlanması, günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az olamayacak; ancak bu tutar, 7,5 katından fazla da olamıyor. İşte asgari ücret zammı sonrası gündeme gelen 2025 askerlik ve doğum borçlanması ücretinin ne kadar olduğu...

Asgari ücret sonrası askerlik ve doğum borçlanması ücreti ne kadar oldu? - Resim : 1

2025 ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI ÖDEMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını bildirdi.

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL’den 277.20 TL oldu.

En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL’de 2.080 TL oldu.

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