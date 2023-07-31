Askerlik 12 ay mı oluyor? Açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan resmi açıklamaya göre askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına karşı o cevap verildi. Sosyal medyada gündem olan askerlik 12 ay mı oluyor sorusunu yanıtlayan Milli Savunma Bakanlığı, askerliğin uzatılıp uzatılmayacağı hakkında net açıklama yaptı. Askerlik süresi uzatılacak mı? Merakla beklenen o açıklamanın ayrıntıları için aşağı bakınız...

ASKERLİK 12 AY MI OLUYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, polis ve MİT'in bölücü hainlerle mücadelesi son hız devam ederken askerlik süresinin düşürülmesi, uzun kısa ayrımının ortadan kaldırılarak askerliğin 6 aya çekilmesi sonrası personel eksikliği yaşandığı iddia edilmiş ve bu nedenle askerlik süresinin yeniden 12 aya çıkarılabileceği iddia edilmişti.

Son dönemlerde bu durum sosyal medya üzerinde çok sık şekilde dile getirilmiş, birçok genç askerlik süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunu bize sormuştu. Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı ve askerlik süresinin yeniden 12 aya çıkarılacağı yönünde çalışma var mı? sorusuna cevap verildi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre askerliğin uzatılacağına yönelik herhangi bir çalışma olmadığına yer verildi ve "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" ifadelerine yer verildi.

ASKERLİK KAÇ AY?

Şimdi askere gidecek bir genç, acemi eğitimi ile birlikte toplamda 6 ay askerlik yapıyor. Bedelli askerlikte ise gençler 122 bin 351 TL ödedikten sonra 1 aylık eğitim alıyor ve askerlik hizmetini tamamlıyor.