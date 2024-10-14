ATM'de unutulan karttan para çekmek hırsızlık mı? Emsal karar verildi

Bu karar, benzer olaylar için emsal teşkil ediyor. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, ATM'de unutulan banka kartından para çektiği için yargılanan sanığa verilen "hırsızlık" kararıyla ilgili önemli bir ceza aldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu eylemin "bilgi suçu" olarak değerlendirilmesi yapılarak savunularak daha ağır bir ceza talebinde bulundu. Ancak Yargıtay, bu itirazı reddederek eylemin "hırsızlık" olarak sınıflandırılmasına karar verdi. Bu gelişme, bilişim suçlarının kapsamına ilişkin tartışmaların yeniden gündeme getirilmesini gündeme getirdi.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Bir kadın, ATM'den para çektikten sonra kartını unuttu. Sırada bekleyen bir kişi kartı fark ederek kadının hesabından 480 lira dikkat çekti. Kadın, geri kalanı hesabından para çekiminde fark olup olmadığını kurumsale bildirdi. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından kayıt altına alınan şüpheli hakkında dava açıldı. Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi, bu durumu "hırsızlık" suçu olarak değerlendirerek sanığı Türk Ceza Kanunu'nun 245. maddesi kapsamında cezaya çarptırdı. Bu madde, "banka veya kredi kartlarının yayılmasının" suçunu kapsıyor ve 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası öngörüyor. Yerel mahkemenin kararı, Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise itiraz ederek sanığın eyleminin bilişim sistemlerini kullanarak gerçekleştirildiğini öne sürdü. Başsavcılık, bu tür işletmelerin daha ağır cezalarla "nitelikli çalıştırılması" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İtirazda, suçun bilişim sistemleri aracılığıyla işlendiğine dikkat çekilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesinin 2. paragraflarının e bendine göre bu eylemin 5 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılması ifade edildi. Ancak Yargıtay 8. Ceza Dairesi, bu itirazı reddederek, sanığın eylemini "banka veya kredi kartlarının çeşitliliğinin kullanılması" olarak değerlendirip "hırsızlık" kapsamına ayrılan miktara ayırdı. Mahkemenin kararında, sanığın zararının ATM'de unuttuğu kartla para çekmesine rağmen, kartın fiziksel olarak ele geçirdiği ve elinde bulundurduğu için eylemin bilişim üzerinden işlenen bir suç gerçekleştiğine dikkat çekildi.