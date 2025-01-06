ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğradı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 56 yaşındaki Maksut Beytaş, ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğradı. Beytaş saldırıda hayatını kaybederken ekipler zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı oldu.
Edinilen bilgiye göre, ATM'den para çeken 56 yaşındaki Maksut Beytaş, yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Maksut Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı