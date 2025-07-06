Avcılar dikkat! Günlük av limiti, tarihler ve yasaklar açıklandı

Merkez Av Komisyonu'nun 2025-2026 dönemi için aldığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yılki av sezonunda hangi türlerin hangi tarihler arasında avlanabileceği açıklandı. İşte tüm detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Avcılar dikkat! Günlük av limiti, tarihler ve yasaklar açıklandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Merkez Av Komisyonu, 2025-2026 av sezonuna ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu. İklimsel ve bölgesel farklılıklar dikkate alınarak avlanabilecek türler, süreler, bölgeler ve limitler tek tek açıklandı.

Ege, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerinde, bıldırcın ve üveyik avı 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak.

KEKLİK VE KARGA TÜRLERİNE ÖZEL TARİHLER

Kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı: 25 Ekim 2025 – 18 Ocak 2026

Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan avı: 23 Ağustos 2025 – 1 Mart 2026

Sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı, 18 Ekim 2025’te başlayacak ve 1 Mart 2026’da sona erecek.

Yaban tavşanı ve tilki avı: 25 Ekim 2025 – 18 Ocak 2026

Yaban domuzu ve çakal avı: 23 Ağustos 2025 – 15 Şubat 2026 arasında yapılabilecek.

GÜNLÜK LİMİTLER BELİRLENDİ

Yeni kararlarla birlikte avcıların günlük olarak avlayabileceği hayvan sayısına da kısıtlama getirildi. İşte bazı türler için günlük limitler:

Bıldırcın: En fazla 10
Alakarga: En fazla 10
Üveyik, kara tavuk, öter ardıç, sakarca, karabatak: 3’er adet
Sakar meke: En fazla 4
Kaya güvercini, tahtalı: 6’şar adet
Çulluk: 5 adet
Saksağan: 15 adet
Su çulluğu: 1 adet

Avlanma, çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde (idari tatiller dahil) serbest olacak. Ancak yaban domuzu, bıldırcın, üveyik, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, ördek türleri ve güvercinlerin avı salı günleri de yapılabilecek.

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