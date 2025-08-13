Avcılar’da korku dolu anlar: Patlamalar peş peşe geldi, mahalleli sokağa döküldü

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, BEDAŞ’a ait trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanlar yükselirken kısa süre sonra art arda patlamalar yaşandı. Patlama sesleri çevredeki sokaklardan da duyuldu. Kısa sürede bölge dumanla kaplandı.

VATANDAŞLAR PANİKLE SOKAĞA ÇIKTI

Yangın sırasında mahallede büyük panik yaşandı. Çevredeki vatandaşlar korkuyla sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaştığında çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Alevlerin sıçrama riskine karşı, itfaiye ekipleri trafoya yakın park halindeki araçları bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada aracını bulunduğu yerden çıkaramayan bir kadın sürücü panik yaşadı. İtfaiye erlerinden biri, sürücünün aracını çekerek güvenli bir noktaya taşıdı.