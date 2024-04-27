Avukatlar Büyük Savunma Mitingi'nde buluştu

81 İLİN KATILIMIYLA DÜZENLENDİ

Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde 81 ildeki barolar Ankara'da "Büyük Savunma Mitingi"nde düzenledi. Mitingde konuşan Birlik Başkanı Erinç Sağkan, avukatların mesleki ve ekonomik sorunlarının altını çizdi. CMK ücretlerinin yetersizliğine tepki gösterdi.



Sağkan, "Bu sefalet ücretlerinin ayıbını üstlenmeyeceğimizi göstermek için buradayız" dedi. Barolar Birliği Başkanı Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi ile ilgili de Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadığını söyledi.