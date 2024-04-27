Avukatlar Büyük Savunma Mitingi'nde buluştu

Avukatlar Ankara’da “Büyük Savunma Mitingi'nde buluştu. Mitingde konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, CMK ücret tarifesine tepki gösterip, avukatların mesleki ve ekonomik sorunlarını anlattı.

Editör: Seda Akyüz
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81 İLİN KATILIMIYLA DÜZENLENDİ

Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde 81 ildeki barolar Ankara'da "Büyük Savunma Mitingi"nde düzenledi. Mitingde konuşan Birlik Başkanı Erinç Sağkan, avukatların mesleki ve ekonomik sorunlarının altını çizdi. CMK ücretlerinin yetersizliğine tepki gösterdi.

Sağkan, "Bu sefalet ücretlerinin ayıbını üstlenmeyeceğimizi göstermek için buradayız" dedi. Barolar Birliği Başkanı Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi ile ilgili de Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadığını söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# avukatlar # Türkiye Barolar Birliği
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