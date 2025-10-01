Ayağına bastığı için öldüresiye dövüldü: Çanakkale'de 14 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor!

25 Eylül 2025 tarihinde, Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen korkunç olay, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. M.D.Y. (14), sınıf arkadaşı Y.C.'nin (14) ayağına bastığı gerekçesiyle öldüresiye darp edildi. İddiaya göre, M.D.Y. Y.C.'nin ayağına bastıktan sonra Y.C., sinirlenip M.D.Y.'ye yumruk attı. Yumruğun etkisiyle M.D.Y. kafasını sıraya çarparak yere düştü. Y.C. ise, yere düşen M.D.Y.'yi tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU AĞIR

Nöbetçi öğretmenin kavgayı ayırmasının ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu tespit etti. Kalp, sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırıldıktan sonra, ağır yaralı çocuk ambulansla önce Biga Devlet Hastanesi'ne, ardından Çanakkale Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında ciddi hasar meydana geldiği belirlendi.

Y.C. TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Y.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece Y.C., "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

1915 Çanakkale Motosikletli Kuryeler Derneği, baba Hasan Yıldız ve anne Çiğdem Yıldız'ı hastanede ziyaret ederek duygusal destek verdi. Ziyaret sonrası açıklama yapan baba Hasan Yıldız, oğlunun durumunun stabil olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Oğlumun durum aynı şekilde stabil, yoğun bakım ünitesinde uyutuluyor. Durumun ağır olduğu söyleniyor. Biz üzgünüz, başka aileler de üzülmesin, bunlar için önlemler alınsın. Okullara güvenlik, sağlık personeli yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Soruşturma aşamasının devam ettiğini biliyoruz. Biz çocuğumuzun şu anda sağlığıyla meşgulüz."

ANNE ÇİĞDEM YILDIZ'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Anne Çiğdem Yıldız, oğlunun darbeden Y.C.'nin ailesinin kendileriyle iletişime geçmediğini ifade ederek, "Benim oğlum yandı, başka evlatlar yansın istemiyorum. Birlik zamanı, hiç kimse bizi yalnız bırakmasın. Biz dik duruyoruz, oğlumuz iyileşecek inanıyorum ki. Ama bu suçlular suçsuz kalmasın. Avukatlardan, her şeyden destek bekliyoruz. Hani yalnız bırakmasınlar evladımı. Biz bırakmıyoruz ama devletimizden de bırakmamalarını istiyorum. Benim ciğerim yandı. Hiçbir ailenin ciğeri yanmasın, evlatsız kalmasın," dedi. Çiğdem Yıldız, karşı taraftan kimse aramadığını ve Y.C.'nin ailesiyle ilgili şunları söyledi: "Demek ki onlar da böyle bir aile ki çocuğuna yansıtmışlar. Benim oğlum ona tepki verebilirdi. Ama sonuçta benim oğlum karınca incitmesini bilmediği için bu hale geldi. Kendini savunsaydı bu hale gelmezdi benim oğlum. Aile bir cani yetiştirmiş. Çocuğa baktığın zaman aileyi görüyorsun zaten. Bence ailecek caniler. Yoksa bu olay bizim başımıza gelmezdi yani."

Anne Çiğdem Yıldız, oğlunun tedavisinde umutlu olduğunu belirterek, "Umudumu hiçbir zaman yitirmiyorum. Benim oğlum uyanacak. Bugün olmazsa 3 ay sonra, 3 ay sonra olmazsa 1 yıl sonra benim oğlum uyanacak. Ona eminim. Allah'ıma güveniyorum, inanıyorum. Ama o cani neyse suçu çeksin, ömür boyu çıkamasın hapisten. Ben nasıl evlat için yanıyorsam, o çocuğa cani dedikleri an benim ciğerlerim nasıl yandıysa annesinin ciğerleri de yansın istiyorum. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Hiç kimse bizi yalnız bırakmıyor, yalnız değiliz biz. Tüm destek verenlere teşekkür ediyoruz," dedi.