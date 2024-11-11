Ayakkabıcılık can çekişiyor: Ustalar ayakta kalma mücadelesi veriyor

Onlar belki de mesleklerinin son temsilcileri. Antalya Demirciler Çarşısı’nda yan yana dizili atölyelerde ustalar müşteri yolu gözlüyor. Ekonomik dalgalanmalar, alım gücündeki düşüş ve maliyetler yüzünden ayakkabıcılık can çekişiyor.

"Maliyetler çok yükseldi. Eskisi gibi bol derin malzeme alamıyoruz. Yapıştırıcı olsun, kullandığımız lastikler olsun hepsi çok pahalı. O kadar pahalı ki kullanacağımız kadar alıyoruz."

Modern zamanın kaybolmaya yüz tutan zanaatının bir zamanlar her mahallede bir temsilcisi vardı.

"Yazın işler durgun, oturuyoruz. Kışında böyle tek tük işlerimiz oluyor. Burada 1000 lira kazandığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Mesleğe başladığımızda o kadar güzel işlerimiz vardı ki poşetler dolusu işler olurdu. Yanımızda 3-4 tane çalışan kalfamız olurdu. Gece 12’ den aşağı dükkan kapatmıyorduk. Bayramlarda, ramazanlarda bilhassa sahura kadar çalışıyorduk."

Ustalar malzeme giderlerinin düşürülmesini talep ediyor:

"Petro kimya ürününe bir kere zam yapacak, 1 yıl bekleyecek. Dalgalanma olmayacak. Benim malzemecim de aynı fiyattan malzemeyi 1 yıl versin onlarda alırken 1 yıl aynı fiyattan alsın. Malzeme fiyatları biraz düşse bizde fiyatları düşük yaparız."

Zanaatin son temsilcileri mesleklerinin yok olmasından endişe duyuyor. Usta çırak ilişkisini sürdüremediklerinden yakınıyor: