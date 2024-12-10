Ayakkabılardan servet çıktı: 54 milyon TL değerinde altın ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova’da kayıt dışı altın sevki yapılacağına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Bölgedeki titiz çalışmaları sonucunda şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan iki şahsın üst aramasında, altınların ayakkabılarında gizlendiği ortaya çıktı.

AYAKKABILARDA 18 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN!

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli şahısların ayakkabılarında 18 adet, her biri 1 kilogramlık 24 ayar külçe altın ele geçirilmiştir. Altınların toplam piyasa değeri 54 milyon TL olarak belirlenmiştir. Araç ve şahıslarla ilgili adli işlemler başlatılmıştır.”