Ayakkabılardan servet çıktı: 54 milyon TL değerinde altın ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, yasa dışı yollarla sevk edilmek istenen piyasa değeri 54 milyon TL olan 18 kilogram külçe altın ele geçirildi. Şüpheli şahısların altınları ayakkabılarına gizlediği tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ayakkabılardan servet çıktı: 54 milyon TL değerinde altın ele geçirildi
Yayınlanma:

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova’da kayıt dışı altın sevki yapılacağına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Bölgedeki titiz çalışmaları sonucunda şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan iki şahsın üst aramasında, altınların ayakkabılarında gizlendiği ortaya çıktı.

AYAKKABILARDA 18 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN!

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli şahısların ayakkabılarında 18 adet, her biri 1 kilogramlık 24 ayar külçe altın ele geçirilmiştir. Altınların toplam piyasa değeri 54 milyon TL olarak belirlenmiştir. Araç ve şahıslarla ilgili adli işlemler başlatılmıştır.”

5 araç birbirine girdi! 13 yaralı5 araç birbirine girdi! 13 yaralıYurt
Güler ve Healey’den Suriye gündemli telefon görüşmesiGüler ve Healey’den Suriye gündemli telefon görüşmesiDış Politika

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Altın
Günün Manşetleri
"Suriye'de özerklik ve federasyon ABD ve İsrail'in planlarıdır"
Aleksandr Dugin'den çok önemli açıklamalar
AB Komisyonu Başkanı Leyen Türkiye’ye geliyor
Beyaz Saray'dan önemli Türkiye açıklaması
CHP'den MHP'ye "Öcalan ve DEM Parti" Desteği
TGB’den Polonez işçilerine tam destek
Suriyeliler geri dönüyor mu? Bakanlık açıkladı
Memur ve emeklilerden Hükümete çağrı
Asgari ücret için Bakan Vedat Işıkhan'dan ilk mesaj geldi!
Bakan Işıkhan'dan son dakika asgari ücret açıklaması
Çok Okunanlar
Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!
Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar
2025 Asgari ücret için ilk adım atıldı! 2025 Asgari ücret için ilk adım atıldı!
Beyaz Saray'dan önemli Türkiye açıklaması Beyaz Saray'dan önemli Türkiye açıklaması
İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama