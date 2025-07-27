Ayçiçeği tarlasındaki cinayette itiraf geldi: Zanlı Edirne’de tutuklandı

Olay, Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde meydana geldi. Ayçiçeği tarlasında çalışan çiftçiler, tarlada hareketsiz yatan bir kadını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, başından tabancayla vurulmuş S.Ç’nin (33) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde deliller titizlikle toplandı, çevredeki güvenlik kameraları mercek altına alındı.

OSMANİYE’DE SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

JASAT ekiplerinin yürüttüğü teknik takip ve analizler sonucunda, olayın şüphelisinin Z.D. olduğu belirlendi. Zanlının Osmaniye’ye kaçtığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla saklandığı evde gözaltına alındı.

Edirne’ye getirilen Z.D, jandarmadaki ifadesinde S.Ç’yi silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, öldürülen S.Ç. ile zanlı Z.D.’nin başka kişilerle evli oldukları ve her birinin 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi.