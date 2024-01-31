Aydın jandarması şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2008 yılında Mardin’de şehit düşen Jandarma Er Ayhan Yeşilyol’un ailesini ziyaret etti.

Aydın jandarması şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit ailelerini ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyor. Ekipler son olarak, 2008 yılında Mardin ilinde terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Er Ayhan Yeşilyol’un Sultanhisar ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde ikamet eden babası Masum Yeşilyol’u ziyaret etti. Şehit aileleri ziyaretlerinde ailelerin talep ve sorunlarını da dinleyen jandarma ekipleri, taleplerin ilgili kurumlara ileterek çözüme kavuşmasını sağlıyor.

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