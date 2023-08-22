Aydın sokakları boş kaldı, yüksek nem insanları sokağa çıkartmıyor!

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıklarında 3-4 derecelik bir düşüş yaşansa da artan nem oranı ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceleri buluyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, artan nem oranları da adeta Aydın’ı esir alıyor. Yeni haftaya yüzde 60’ları bulan nem oranları ile başlayan Aydın’da hafta boyunca nem oranının yüzde 67’ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

EN YÜKSEK NEM ORANI İSE YÜZDE 67 OLACAK!

Meteoroloji verilerine göre 23 Ağustos Çarşamba günü en yüksek hava sıcaklığının 39 derece olması beklenirken, en yüksek nem oranı ise yüzde 64 olacak. 24 Ağustos Perşembe günü en yüksek hava sıcaklığının 38 derece olması beklenirken, en yüksek nem oranı ise yüzde 67 olacak. 25 Ağustos Cuma günü en yüksek hava sıcaklığının 38 derece olması beklenirken, en yüksek nem oranı ise yüzde 67 olacak.

AYDIN SOKAKLARI BOMBOŞ!

İl genelinde etkili olan nem oranları ile hissedilen sıcaklığın 45 dereceleri bulması sebebiyle kent sokakları da boş kaldı. Bunaltıcı hava sebebiyle rahatsızlığı olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi evde kalmayı tercih ederken, zorunlu olarak dışarıya çıkan vatandaşlar da kendilerini sıcaklardan korumaya çalışıyor.

Gün içerisinde yüzlerce vatandaşın geçtiği ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de bulunan Atatürk Kent Meydanı da, sıcaklar ve nemden nasibini alarak sessizliğe büründü. Kent Meydanı ve çevresinde bulunan parkların da boş kaldığı görülürken, uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamasını tavsiye etti.