Aydın'da 2 yunus daha ölü olarak karaya vurdu! Kentteki yunus ölümlerinin sebebi ne?

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunus ölümleri devam ediyor. Son olarak 2 yunus daha ölü olarak karaya vurdu.

2 yunusun ölü olarak karaya vurması ile ilgili Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) açıklama yapıldı. Açıklamada yunusların Pamucak Sahili ile Notestik Plajında ölü olarak karaya vurdukları belirtildi.

Yunusların türü ile ilgili de inceleme yapıldığı ifade edilirken yunusların "stenella coeruleoalba" türü çizgili yunus olduğu belirlendi.

Pamucak Sahilinde bulunan yunusun hedef dışı av olarak ağa takıldığı, hava almak için su yüzeyine çıkamadığından boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

Diğer yunusun ise vücudunda bozulma ve çürüme belirlenmesi nedeniyle daha önce öldüğü tespit edildi ancak ölüm nedeniyle ilgili bir değerlendirme yapılamadı.

Doku ve diş örnekleri alınan yunuslar, Kuşadası Belediyesi ekiplerince gömüldü.

İlçede 7 Haziran'da da 6 yunus karaya vurmuştu.