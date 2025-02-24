Aydın’da fabrika yangını! Alevler 46 saat sonra kontrol altına alındı

Aydın’ın Söke ilçesinde, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının açık depolama alanında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. 22 Şubat sabahı başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı ve çevre illerden gelen destek ekiplerinin yoğun müdahalesiyle ancak 46 saat sonra kontrol altına alınabildi.

ALEVLER GECE BOYUNCA SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDI

Yangın, 22 Şubat’ta saat 10.55’te fabrikanın sıkıştırılmış atık kağıtların bulunduğu depolama alanında çıktı. Hızla büyüyen alevler nedeniyle bölgeye Aydın, İzmir ve Muğla’dan çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekipler, gece boyunca alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın zaman zaman yeniden alevlendi.

VALİ CANBOLAT: “YANGIN KONTROL ALTINDA”

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve yangının kontrol altına alındığını bildirdi.