Aydın'da feci kaza! Dört kişi yaralandı

Aydın'da 3 araç birbirine girdi. 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralananların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aydın'da feci kaza! Dört kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza yaşandı. Yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki otomobil, G.A'nın kullandığı otomobil ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar O.A, G.A, R.A. ve B.A, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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