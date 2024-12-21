Aydın'da feci trafik kazası! Kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin bariyere çarptığı kazada Derya Buçan hayatını kaybederken, eşi Rıdvan Buçan ve 6 yaşındaki çocuğu yaralandı.
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Aydın'ın Germencik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Aydın-İzmir otoyolu oldu.
Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Rıdvan Buçan'ın kullandığı 09 EB 225 plakalı otomobil, bariyere çarptı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Rıdvan Buçan'ın eşi, 28 yaşındaki Derya Buçan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü Buçan ve 6 yaşındaki çocuğu ise ambulansla Germencik İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı