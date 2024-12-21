Aydın'da feci trafik kazası! Kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin bariyere çarptığı kazada Derya Buçan hayatını kaybederken, eşi Rıdvan Buçan ve 6 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Aydın'da feci trafik kazası! Kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
Yayınlanma:

Aydın'ın Germencik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Aydın-İzmir otoyolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Rıdvan Buçan'ın kullandığı 09 EB 225 plakalı otomobil, bariyere çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Rıdvan Buçan'ın eşi, 28 yaşındaki Derya Buçan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü Buçan ve 6 yaşındaki çocuğu ise ambulansla Germencik İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda otomobil polis aracına çarptı! Yaralılar varZeytinburnu'nda otomobil polis aracına çarptı! Yaralılar varYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

aydın Germencik trafik kazası
Günün Manşetleri
Hakan Fidan, Alman mevkidaşıyla görüştü
Erdoğan'dan Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama
"Şam'daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planlıyorum"
6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sporcuların üzerine çığ düştü
Almanya'daki saldırıda 2 Türk yaralandı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon
19 şehirde Gürz-30 operasyonları
Türkiye'den Almanya'daki saldırıya kınama
Almanya'da Noel pazarına saldırı
Çok Okunanlar
4,5 büyüklüğünde deprem oldu 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
Sporcuların üzerine çığ düştü Sporcuların üzerine çığ düştü
14 üniversiteye rektör atandı 14 üniversiteye rektör atandı
Cep telefonu satışlarında yeni taksit düzenlemesi Cep telefonu satışlarında yeni taksit düzenlemesi
Bahçeli'den DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebiyle ilgili açıklama Bahçeli'den DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebiyle ilgili açıklama