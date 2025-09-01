Aydın'da kontrollü patlama kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Aydın’ın Çine ilçesi Bağlarbaşı mevkisinde bugün yaşanan olay, büyük bir tehlikeyi beraberinde getirdi. İçerisinde dinamit bulunan bir kamyonetin devrilmesi sonucu, patlayıcılar yola savruldu. Bölgeye güvenlik önlemleriyle birlikte çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

KONTROLLÜ PATLAMA SIRASINDA 10 KİŞİ YARALANDI

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesindeki yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, ekiplerin dinamitleri imha etmek için kontrollü patlatma gerçekleştirdiğini belirtti. Ancak patlatma sırasında istenmeyen bir durum yaşandı. 2’si jandarma, 1’i polis olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Aydın Valisi Canbolat, sağlık ekiplerinden alınan bilgilere göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.