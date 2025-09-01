Aydın'da kontrollü patlama kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Aydın’ın Çine ilçesinde dinamit yüklü kamyonetin devrilmesi sonrası gerçekleştirilen kontrollü patlatma, faciaya dönüştü. Olayda 2’si jandarma, 1’i polis olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aydın'da kontrollü patlama kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!
Yayınlanma:

Aydın’ın Çine ilçesi Bağlarbaşı mevkisinde bugün yaşanan olay, büyük bir tehlikeyi beraberinde getirdi. İçerisinde dinamit bulunan bir kamyonetin devrilmesi sonucu, patlayıcılar yola savruldu. Bölgeye güvenlik önlemleriyle birlikte çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

KONTROLLÜ PATLAMA SIRASINDA 10 KİŞİ YARALANDI

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesindeki yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, ekiplerin dinamitleri imha etmek için kontrollü patlatma gerçekleştirdiğini belirtti. Ancak patlatma sırasında istenmeyen bir durum yaşandı. 2’si jandarma, 1’i polis olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Aydın Valisi Canbolat, sağlık ekiplerinden alınan bilgilere göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Aile Saadeti 12.Bölüm canlı izle ve kesintisiz izle: Aile Saadeti son bölüm izleAile Saadeti 12.Bölüm canlı izle ve kesintisiz izle: Aile Saadeti son bölüm izleMedya
Amazon’da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve teknolojik ürünlerinde büyük indirim!Amazon’da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve teknolojik ürünlerinde büyük indirim!Bilim ve Teknoloji

Kaynak: Anadolu Ajansı

aydın
Günün Manşetleri
Özgür Özel ve 5 vekil için fezleke gündemde
“İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası”
İBB soruşturmasında kırmızı bülten kararı
Bakan Göktaş Balıkesir’de rakamları paylaştı
Denizli’de orman yangını 6 gündür sürüyor
Bin 250 dolandırıcı site kapatıldı
"Bebeklerin açlıktan öldüğü vahşet durmalı”
İstanbul Valiliği’nden yeni park yasağı genelgesi
Bakan Tekin canlı yayında 81 ildeki öğretmenlere hitap etti
Kozmetik ürünlerde kayıt dışı riskine dikkat!
Çok Okunanlar
İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış hayatı felç edecek! Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış hayatı felç edecek!
Altın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamları Altın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamları
Vadeli mevduatta büyük yarış! Vadeli mevduatta büyük yarış!
Banka seçimi cebinizi yakmasın! Banka seçimi cebinizi yakmasın!