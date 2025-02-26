Aydın'da okula yangın ihbarı! Gerçek, ekipleri şaşkına çevirdi

Aydın'da bir ortaokulda dersler devam ederken yapılan yangın ihbarı, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, ihbarın bir öğrenci tarafından şaka amacıyla yapıldığını öğrenince rahat bir nefes aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Aydın'da okula yangın ihbarı! Gerçek, ekipleri şaşkına çevirdi
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Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir öğrenci, "Zafer Ortaokulu'nda yangın var" diyerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki okula hızla gelen ekipler, içeride herhangi bir yangın izine rastlamadı. Öğretmenler ve okul idaresi de ne olduğunu anlamaya çalışırken, yapılan incelemeler sonucunda ihbarın bir öğrenci tarafından şaka amacıyla yapıldığı ortaya çıktı.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, asılsız ihbarların ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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