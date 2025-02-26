Aydın'da okula yangın ihbarı! Gerçek, ekipleri şaşkına çevirdi

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir öğrenci, "Zafer Ortaokulu'nda yangın var" diyerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki okula hızla gelen ekipler, içeride herhangi bir yangın izine rastlamadı. Öğretmenler ve okul idaresi de ne olduğunu anlamaya çalışırken, yapılan incelemeler sonucunda ihbarın bir öğrenci tarafından şaka amacıyla yapıldığı ortaya çıktı.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, asılsız ihbarların ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu.