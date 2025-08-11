Aydın’da orman yangını paniği: Ekipler zamanla yarışıyor

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve ormanın yoğun ağaçlık bölgesine ulaşmasını engelledi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soğutma çalışmaları devam ediyor.