Aydın’da orman yangını paniği: Ekipler zamanla yarışıyor

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Dağyeniköy Mahallesi yakınlarında saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
 İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve ormanın yoğun ağaçlık bölgesine ulaşmasını engelledi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

