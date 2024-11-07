Aydınlı süt üreticileri krizde: Maliyetler bel büküyor

Yok pahasına süt satıyorlar, zarar katlanarak artıyor, çiftçi çare arıyor. Aydın süt üretiminde Ege bölgesinde İzmir'den sonra ikinci sırada geliyor. Ancak maliyeti 17 lira olan sütü 13-15 lira arasında satmak onları krize sürüklüyor.

Bir litre süt satışıyla ne bir kahve, ne bir çay içilebiliyor, ne de bir simit alınabiliyor. Üreticiler, “Kahve, çay, simit bile alamıyoruz,” diyerek durumun ne kadar ciddi olduğunu vurguladı.



Çiftçi bin bir emekli ürettiği sütü, kahve ve çay parasına bile satamıyor. Geçen yılla bu yıl ki maliyetler arasında yüzde 60 oranında artış oldu.

Üretici girdi maliyetleri hesaplanarak süt fiyatının belirlenmesini ve desteklerin artırılmasını istiyor:

"Enerji mazot gübre fiyatları aşağı çekilerek bu iş çözülür."