Ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti

Sivas'ta domuz avına çıkan ve ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan eski muhtar Mahmut Alkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti
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Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı 47 yaşındaki Mahmut Alkaya, bir arkadaşı ile birlikte köy yakınlarında domuz avına çıkmıştı.

Mahmut Alkaya, av esnasında ayı saldırısına uğradı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörle alınıp köyüne götürülen M.A, burada bekleyen ambulans helikopterle Sivas'a getirildi.

Ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti - Resim : 1

Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mahmut Alkaya, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mahmut Alkaya'nın cenazesinin, işlemlerinin ardından Zara ilçesine götürüleceği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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