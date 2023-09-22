Ayvacık açıklarında 58 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ‘TCSG-28’ ve ‘KB-20’ Sahil Güvenlik botları hareket halindeki durdurdukları lastik botlar içinde toplam 34’ü Afganistan, 24’ü Suriye uyruklu olmak üzere 58 kaçak göçmen yakaladı.

AYVACIK AÇIKLARINDA 58 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.