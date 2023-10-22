Bafra Ovası'nda Sebze Hasadı Başladı

Türkiye'nin verimli ovalarından Samsun'daki Bafra Ovası'nda erkenci kışlık sebze hasadına başlandı. Ovada hasadına başlanan kışlık sebzelerden kırmızı lahanada bu yıl 200 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Bafra Ovası'nda Sebze Hasadı Başladı

Kızılırmak Nehri'nin bereketli sularıyla beslenen Bafra Ovası’nda erkenci kışlık sebze hasadına başlandı.

Ovada hasadı başlayan kışlık sebzelerden biri de kırmızı lahana. 25 bin dekar alana ekilen kırmızı lahanada bu yıl 200 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, kışlık sebze üretiminde artış beklendiğini belirtti.

Ovada, geçen sene kışlık sebzede 100 bin dekar alana ekim yapıldı. Bu yıl ise 95 bin ila 105 dekar arasında kışlık sebze ekimi yapılması bekleniyor.

Malatya'da 37 Market Maliyetine Satış BaşlattıMalatya'da 37 Market Maliyetine Satış BaşlattıYurt
# Bafra Ovası # lahana # bafra # sebze
Çok Okunanlar
Galatasaray Bayern Münih Maçı Ne Zaman?
Galatasaray Bayern Münih Maçı Ne Zaman?
Galatasaray'dan Icardi'nin Sakatlığıyla İlgili Flaş Açıklama!
Galatasaray'dan Icardi'nin Sakatlığıyla İlgili Flaş Açıklama!
"Türkiye süratle devreye girmeli"
"Türkiye süratle devreye girmeli"
İlker Yücel ile Ezber Bozan Başladı
İlker Yücel ile Ezber Bozan Başladı
İsrail Suriye Havalimanlarını Vuruyor!
İsrail Suriye Havalimanlarını Vuruyor!
Öne Çıkanlar FİLİSTİN'DE 2 KUTUPLU DÜNYANIN ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ! FİLİSTİN'DE 2 KUTUPLU DÜNYANIN ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ! Şekersiz Doğal Badem Ezmesi! Şekersiz Doğal Badem Ezmesi!