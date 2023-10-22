Bafra Ovası'nda Sebze Hasadı Başladı

Kızılırmak Nehri'nin bereketli sularıyla beslenen Bafra Ovası’nda erkenci kışlık sebze hasadına başlandı.

Ovada hasadı başlayan kışlık sebzelerden biri de kırmızı lahana. 25 bin dekar alana ekilen kırmızı lahanada bu yıl 200 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, kışlık sebze üretiminde artış beklendiğini belirtti.

Ovada, geçen sene kışlık sebzede 100 bin dekar alana ekim yapıldı. Bu yıl ise 95 bin ila 105 dekar arasında kışlık sebze ekimi yapılması bekleniyor.