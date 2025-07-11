Bahçe sulama kavgası kana bulandı! Komşusunu öldürdü, eşini yaraladı

Kırşehir’de yan yana bahçelerde sulama nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti. M.K., komşusu Musa Şen’i pompalı tüfekle öldürdü, eşini ise ağır yaraladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bahçe sulama kavgası kana bulandı! Komşusunu öldürdü, eşini yaraladı
Yayınlanma: Güncellenme:

İddiaya göre, yan yana bahçeleri bulunan M.K. ile komşusu Musa Şen arasında çıkan sulama anlaşmazlığı kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., evinden aldığı pompalı tüfekle komşusu Musa Şen ile eşi Nezaket Şen’e ateş açtı.

MUSA ŞEN HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ AĞIR YARALI

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Musa Şen’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi Nezaket Şen ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından saldırgan M.K., polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Galatasaray’ın Osimhen transferinde teminat mektubu krizi: Ali Koç iddiası gündemdeGalatasaray’ın Osimhen transferinde teminat mektubu krizi: Ali Koç iddiası gündemdeSpor
Turizm sezonunda beklenmedik fren! Gözler sonbahara çevrildiTurizm sezonunda beklenmedik fren! Gözler sonbahara çevrildiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kırşehir
Günün Manşetleri
Terör bitti, Türk Milleti yeni yüzyılın mimarı olacak
ULUSAL KANAL IRAK’TAN BİLDİRİYOR!
LGS sonuçları açıklandı!
Siber suç çetesine 22 milyonluk darbe!
MESUDİYE BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA KARAR ÇIKTI
EV HAPSİNDEN SONRA GÖREVİNE DE SON VERİLDİ
MSB'DEN 12 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU METAN GAZI OLAYIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
117 FETÖ hükümlüsü daha akladı: Türkiye tazminat ödeyecek
21 İLDE DEV OPERASYON!
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA!
Çok Okunanlar
Aylık getirisi duyanı şaşırttı! Aylık getirisi duyanı şaşırttı!
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Yeni zamla motorin uçtu! Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Yeni zamla motorin uçtu! Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
ULUSAL KANAL IRAK’TAN BİLDİRİYOR! ULUSAL KANAL IRAK’TAN BİLDİRİYOR!
Yiğit Bulut hayatını kaybetti! Yiğit Bulut hayatını kaybetti!