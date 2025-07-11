Bahçe sulama kavgası kana bulandı! Komşusunu öldürdü, eşini yaraladı

İddiaya göre, yan yana bahçeleri bulunan M.K. ile komşusu Musa Şen arasında çıkan sulama anlaşmazlığı kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., evinden aldığı pompalı tüfekle komşusu Musa Şen ile eşi Nezaket Şen’e ateş açtı.

MUSA ŞEN HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ AĞIR YARALI

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Musa Şen’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi Nezaket Şen ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından saldırgan M.K., polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.