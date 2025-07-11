Galatasaray’ın Osimhen transferinde teminat mektubu krizi: Ali Koç iddiası gündemde

Galatasaray’ın Victor Osimhen transferiyle ilgili Napoli ile yürüttüğü görüşmelerde teminat mektubu krizi yaşandığı öne sürüldü. Gazeteci İbrahim Seten, krizin arkasında Ali Koç’un olduğu yönünde iddialar dile getirdi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Galatasaray’ın Osimhen transferinde teminat mektubu krizi: Ali Koç iddiası gündemde
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Galatasaray’ın transfer gündemindeki isimlerden biri olan Victor Osimhen için İtalyan ekibi Napoli ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı, ancak taraflar arasında teminat mektubu konusunda anlaşmazlık çıktığı öğrenildi.

Galatasaray ile Napoli'nin, Osimhen için 75 milyon euro bonservis bedelinde prensipte anlaştığı, fakat Napoli yönetiminin Galatasaray’dan teminat mektubu talep ettiği, sarı-kırmızılıların ise bu şartı kabul etmediği belirtildi.

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 ALİ KOÇ İDDİASI

Gazeteci İbrahim Seten, 343 Digital YouTube kanalında yaptığı açıklamada, söz konusu krizin perde arkasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un olabileceğini öne sürdü.

Seten, “Ali Koç’un Napoli’deki bağlantılarını kullanarak ‘Galatasaray’dan garanti alın, ödeme yapmazlar’ yönünde görüş bildirdiği ve bu sürece etki ettiği” iddiasını gündeme taşıdı. Ayrıca, Osimhen’in Galatasaray teklifini kabul etmesinin ardından, Fenerbahçe cephesinin Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna’yı arayarak “Gerçekten Galatasaray mı alıyor?” diye sorduğu öne sürüldü.

Transfer süreciyle ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

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