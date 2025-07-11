Turizm sezonunda beklenmedik fren! Gözler sonbahara çevrildi

Yaz sezonunun beklenen hareketliliği yakalayamaması üzerine turizm sektörü gözünü sonbahara çevirdi. Ekonomim'e göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, iç turizmin fiyatlar nedeniyle yavaş başladığını ancak toparlanma beklendiğini belirterek, “Yavaş yavaş Türkiye’nin tatil mevsimi kaymaya başladı. Eylül ekimde yüksek rakamlara ulaşıyoruz” dedi.

YÜKSEK FİYATLAR YERLİ TURİSTİ YURT DIŞINA YÖNLENDİRDİ

Bağlıkaya, tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, “Yurtdışındaki otel fiyatlarıyla mukayese edildiğinde sunulan hizmet kalitesi olarak bakıldığında negatif bir durum yok. Yiyecek içecek fiyatları olarak bakıldığında bir sıkıntı var” ifadelerini kullandı. Yerli turistin oda kahvaltı konaklamaları tercih ettiğini ancak dışarıdaki harcamaların yüksekliği nedeniyle yurt dışına yöneldiğini söyledi.

Kapı vizesinin de bu eğilime katkı sunduğunu belirten Bağlıkaya, “Esnafımız da yerli turistin isteklerini makul ölçüde karşılamaya kendilerini odaklaması gerekiyor” diyerek fiyat politikasında denge çağrısı yaptı.

İstanbul’un turizmde fiyat yüksekliğinden etkilenmediğini savunan Bağlıkaya, “İstanbul ocak-mayısta fiyat yüksekliğinden dolayı bir düşüş olduğunu düşünmüyorum” dedi. Otel fiyatlarının sezona göre dalgalanmasının normal olduğunu belirterek, “Piyasa zaten kendi içinde dengeyi sağlıyor” açıklamasında bulundu.

TURİZM FUARI YÜZDE 30 BÜYÜDÜ

Bu yıl 25-26 Eylül’de Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek İstanbul Turizm Fuarı (ITF) için hazırlıklar hız kazandı.

Dream Project CEO’su Volkan Ataman, “Bu yıl ITF yüzde 30 büyüdü. Fuarımızda Almanya, Rusya, İspanya, Mısır, BAE, İran, Macaristan gibi birçok ülke yer alacak” dedi.

Fuar kapsamında 50 ülkeden 500 acente ve tur operatörünün katılacağını açıklayan Ataman, “Yurt içinden de 2 bin seyahat acentası fuarda olacak. Toplamda 15 bin turizm profesyonelini ağırlayacağız” ifadelerini kullandı.