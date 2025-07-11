ABB: TBMM’de içme suyundan kaynaklı salgın iddiasına dair olumsuz bulguya rastlanmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TBMM’de içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığı iddialarını yalanladı. Yapılan analizlerde olumsuz bir duruma rastlanmadığını duyurdu.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
ABB: TBMM’de içme suyundan kaynaklı salgın iddiasına dair olumsuz bulguya rastlanmadı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), son günlerde kamuoyuna yansıyan “TBMM’de içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığı” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. ASKİ ve Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü denetimlerde içme suyunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

ABB tarafından yapılan yazılı açıklamada, içme suyunun kalitesinin ASKİ ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak kontrol edildiği vurgulandı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“2024 yılında yaklaşık 100 bin adet numune analiz edilmiş ve su kalitesi sürekli izlenmiştir. Yapılan analiz sonuçları periyodik olarak ASKİ internet sitesinde yayımlanmaktadır.”
ABB, son olarak 7 Temmuz 2025’te tüm ilçelerde yapılan su analizlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini, TBMM’nin de içinde bulunduğu bölgenin tekrar incelendiğini ve yine olumsuz bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Açıklamanın devamında, Meclis çevresindeki bölgelerden herhangi bir vatandaş şikayetinin de ASKİ’ye ulaşmadığı ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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