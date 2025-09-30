Bahçelievler’de ağabeyini uyurken çekiçle öldüren sanığın cezası belli oldu

Bahçelievler’de, ağabeyini uyurken çekiçle öldüren ve polis merkezine giderek “Evde ölü buldum” diyen Harun Can’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Olay, 27 Ekim 2024 tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Sanık Harun Can (43), polise giderek ağabeyi Kenan Can’ın (53) evde ölü bulunduğunu ihbar etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede eve giren başka kimsenin olmadığı tespit edilince Harun Can gözaltına alındı. İfade sırasında miras nedeniyle ağabeyiyle sorun yaşadığını söyleyen sanık, olay günü ağabeyini uyurken çekiçle öldürdüğünü itiraf etti.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık Harun Can, tarafların avukatları ve maktulün biyolojik kızı olduğu iddia edilen Zeynep Sude K. katıldı. Kenan Can’ın eski nişanlısı Emine K. ise tanık olarak duruşmada yer aldı.

SAVCIDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında, maktulün kafa bütünlüğünün bozulduğunu, sanığın farklı aşamalarda çelişkili ifadeler verdiğini ve dosya kapsamında suçu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Savcı, Harun Can’ın “üst soy veya alt soydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

TANIKLARIN İFADESİ

Tanıklardan Emine K., yıllar önce Kenan Can ile nişanlandıklarını ve nikah kıyılmadan bir çocukları olduğunu belirtti. Kenan Can’ı en son 23 yıl önce gördüğünü söyleyen Emine K., “Sanık daha öncelerde bu cinayeti benim işlediğimi söylemiştir ancak bu doğru değildir.” dedi.

Bir diğer tanık Bora M. ise, “Sanığı mahalleden tanıyorum. Olaydan önceki gün yanıma gelip ‘ağabeyimi öldüreceğim’ dedi ve benden yardım istedi. Yardım etmeyeceğimi söyledim.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve taraflara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Harun Can’ın ağabeyi Kenan Can’ı polis merkezine giderek “evde ölü bulundu” diye ihbar ettiği, polislerin evde kafatası parçaları, doku kalıntıları ve duvarlara sıçramış kan izleri bulduğu aktarıldı. Maktulün kafa bölgesinin fiziki bütünlüğünü kaybettiği belirtildi.

Apartman giriş çıkışlarının incelendiği kamera kayıtlarında eve başka kimsenin girmediği belirlendi. Bu nedenle şüphelerin sanık üzerinde yoğunlaştığı vurgulandı. İddianamede, sanığın ağabeyini sert bir cisimle kafasına vurarak öldürdüğü, “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.