Bakan Koca açıkladı: Ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Bakan Koca açıkladı: Ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Editör: Yağmur Biçen

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınında yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. 

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle; 

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahlı kavgada 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Yukarı Ekece Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir devam eden husumet nedeniyle iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hilvan Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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