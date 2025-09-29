Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkelerine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Suriye’nin özgürleşmesinin ardından 509 bin 387 Suriyeli kardeşimizin ülkelerine geri dönüş yaptığını belirtti.

Yayınlanma:

X hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Türkiye, dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrası Suriye’de yaşanan gelişmelerle birlikte gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren toplam 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine dönmüştür. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 249 bin 390’a ulaşmıştır.”

ÖRNEK BİR MODEL

Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğünü belirterek, “Tarihsel tecrübemiz, insani yaklaşımımız ve rasyonel bakış açımızla dünyaya örnek bir model sunuyoruz. Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden biri Adana Sarıçam’daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi’dir. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. İşlemleri Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda büyük hassasiyetle yürütülmektedir.”

Ali Yerlikaya suriyeliler
