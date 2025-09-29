Bursa’da kuraklık alarmı: Sadece 6 günlük su kaldı

Bursa’nın su ihtiyacının geçmişte yüzde 85’inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını hatırlatan Bozbey, mevcut durumda dengenin değiştiğini belirtti.

Bozbey, “Şu anda ise yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajından, yüzde 15’i Uludağ pınar kaynaklarından, yüzde 35’i ise 155 adet derin su kuyularından karşılanmaktadır. Ancak bu kuyular zaman zaman kapanıyor. Biz de hemen yakın bölgelerde yenilerini açmak için girişimde bulunuyoruz. Yer altı su seviyesi 250 metrelere indi. Bu aslında Bursa Ovası’nın ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir” dedi.

Başkan Bozbey, barajlardaki doluluk oranlarına dikkat çekerek, “Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 6,81, Nilüfer Barajı’nda ise sıfır. Çınarcık Barajı ise yüzde 50 seviyesinde, yani yaklaşık 75 milyon metreküp su var. Ortalama doluluk oranı ise yalnızca yüzde 3,34. Bursa’nın günlük su tüketimi 525 bin metreküp. Bu oldukça yüksek bir rakam. 30 büyükşehir arasında fiyat konusunda 23 veya 24’üncü sıradayız. Bugün maliyetimiz çok yüksek. Aşağı yukarı 1 metreküp suyun maliyeti 85 liraya kadar çıkmış durumda” ifadelerini kullandı.

105 milyon metreküp su gerektiğini söyleyen Bozbey, “Bursa’daki su sorununu çözmek için Çınarcık ile Doğancı barajları arasındaki tüneli yapmamız gerekiyor. Bu sağlandığında uzun süre sorun yaşanmayacaktır. Bugün yağmur yağdığı için mutlu oldum. Eğer baypas hattı devrede olmasaydı, eylül başında su kesintileri yaşanacaktı. Ancak eylül sonuna geldik, halen kesinti olmadı” dedi.

Bozbey, tasarrufun önemine de dikkat çekerek, “Bursalıların da tasarruf etmesi etkili oldu. Ancak yağmur etkili olmazsa 6 günlük suyumuz kaldı. Bursa’nın kullandığı su, barajlardaki suyu her gün 25 santimetre azaltıyor. Eğer yağmur barajları 25 santimetre doldurursa mevcut durum korunabilir. 25 santimetrenin üzerinde bir dolum olursa, kesinti günleri ertelenecektir. Ama biz çözüm bulmak zorundayız. Su kesintisi yapacaksak, bunu da açıkça duyururuz. Baypas hattı olmasaydı, çok daha erken su kesintisi yapmak zorunda kalırdık” ifadelerini kullandı.