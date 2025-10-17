Bakan Yumaklı duyurdu: 471 milyon lira destek ödemesi bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Milyonlarca liralık kaynak bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik yeni destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreticilerin emeğine sahip çıktıklarını belirterek, “Alın terini berekete dönüştüren desteklerimiz devam ediyor. Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatından bireysel sulama hibelerine, kırsal kalkınma yatırımlarından tohum ve fidan desteğine kadar farklı kalemlerde ödemelerin yapılacağı bildirildi.

Desteklerin toplam tutarı 471 milyon 569 bin lira olarak açıklandı. Bu kapsamda, 215 milyon lira hayvan hastalıkları tazminatına, 171 milyon lira bireysel sulama hibelerine, 74 milyon lira kırsal kalkınma yatırımlarına, 5 milyon lirasertifikalı tohum üretimine, 3 milyon lira hayvan gen kaynaklarına ve 1 milyon lira sertifikalı fidan kullanımına ayrıldı.

Bakanlık, ödemelerin gün içinde üreticilerin hesaplarına geçeceğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ibrahim yumaklı Tarım
