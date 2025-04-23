Bakanlık spor tesislerini vatandaşlara açtı: “Milletimizin yanındayız”

Bakan Bak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz,

Bakanlığımıza bağlı tüm spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistleri, deprem korkusu nedeniyle geceyi evinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Bakanlık olarak tüm imkânlarımızla milletimizin yanındayız.”

Deprem sonrası oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için harekete geçen bakanlık, geceyi dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlara güvenli alanlar oluşturmayı amaçlıyor.