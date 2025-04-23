Deprem çantasında neler olmalı? Bunları eksik bırakmayın...
İstanbul'da saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehirde büyük paniğe neden oldu. Merkez üssü Silivri olan deprem sonrası sokaklara dökülen vatandaşlar, güvenli alanlara yöneldi.
Uzmanlar, benzer afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerken, "deprem çantası nasıl hazırlanmalı?" sorusu yeniden gündeme geldi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise sarsıntıyı 6.1 olarak duyurdu. Her iki kurum da vatandaşlara olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları yönünde çağrı yaptı.
🧰 Deprem çantasında neler olmalı?
Deprem çantası, afet anında hayati öneme sahip temel ihtiyaçları karşılamak için hazırlanmalıdır. İşte bir deprem çantasında mutlaka bulunması gerekenler:
🍽️ Gıda
Yüksek kalorili, bozulmaya dayanıklı besinler: konserve, kuru meyve, tahin-pekmez, bisküvi, meyve suyu
📄 Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi
Diplomalar, pasaport, banka cüzdanı
Evcil hayvan sağlık karnesi (varsa)
👕 Giyecekler
İç çamaşırı ve çorap
Yağmurluk
Mevsime uygun kıyafetler
💧 Su
Her birey için yeterli miktarda içme suyu
🧼 Hijyen malzemeleri
Sabun ve dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil, tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
🧷 Diğer hayati ekipmanlar
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çok amaçlı çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt ve kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (uzun ömürlü tercihen)
Afetlere hazırlıklı olmak sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk. Unutmayın; zamanında hazırlanmış bir deprem çantası, hayat kurtarabilir.