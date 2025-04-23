Deprem çantasında neler olmalı? Bunları eksik bırakmayın...

Uzmanlar, benzer afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerken, "deprem çantası nasıl hazırlanmalı?" sorusu yeniden gündeme geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise sarsıntıyı 6.1 olarak duyurdu. Her iki kurum da vatandaşlara olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları yönünde çağrı yaptı.

🧰 Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantası, afet anında hayati öneme sahip temel ihtiyaçları karşılamak için hazırlanmalıdır. İşte bir deprem çantasında mutlaka bulunması gerekenler:

🍽️ Gıda

Yüksek kalorili, bozulmaya dayanıklı besinler: konserve, kuru meyve, tahin-pekmez, bisküvi, meyve suyu

📄 Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi

Diplomalar, pasaport, banka cüzdanı

Evcil hayvan sağlık karnesi (varsa)

👕 Giyecekler

İç çamaşırı ve çorap

Yağmurluk

Mevsime uygun kıyafetler

💧 Su

Her birey için yeterli miktarda içme suyu

🧼 Hijyen malzemeleri

Sabun ve dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil, tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

🧷 Diğer hayati ekipmanlar

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çok amaçlı çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt ve kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (uzun ömürlü tercihen)

Afetlere hazırlıklı olmak sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk. Unutmayın; zamanında hazırlanmış bir deprem çantası, hayat kurtarabilir.