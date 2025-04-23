İstanbul’da üst üste depremler: Sarsıntılar devam ediyor!

İstanbul’da peş peşe meydana gelen depremler büyük endişe yarattı. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 6,2 büyüklüğündeki ikinci deprem Silivri açıklarında kaydedildi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul’da üst üste depremler: Sarsıntılar devam ediyor!
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Depremin derinliği 6,92 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı sonrası bölgede artçı depremler arka arkaya meydana geldi.

📍 Artçı Depremler Sürüyor
AFAD’ın paylaştığı verilere göre Marmara Denizi’nde meydana gelen bazı artçı sarsıntılar şöyle:

12:13:05 – 3.9 büyüklüğünde – Silivri (İstanbul)
12:49:10 – 6.2 büyüklüğünde – Silivri (İstanbul)
12:51:19 – 5.9 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)
12:51:20 – 4.4 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)
13:01:02 – 4.8 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)
13:02:10 – 4.5 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)
13:02:32 – 4.9 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)
13:07:01 – 3.4 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)
13:32:15 – 3.5 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)
13:41:19 – 3.2 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)
15:12:57 – 4.9 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremler sonrası bir açıklama yaparak tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Ayrıca İçişleri Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve AFAD Başkanı’ndan detaylı bilgi aldı.

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