İstanbul’da üst üste depremler: Sarsıntılar devam ediyor!

Depremin derinliği 6,92 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı sonrası bölgede artçı depremler arka arkaya meydana geldi.

📍 Artçı Depremler Sürüyor

AFAD’ın paylaştığı verilere göre Marmara Denizi’nde meydana gelen bazı artçı sarsıntılar şöyle:

12:13:05 – 3.9 büyüklüğünde – Silivri (İstanbul)

12:49:10 – 6.2 büyüklüğünde – Silivri (İstanbul)

12:51:19 – 5.9 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)

12:51:20 – 4.4 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)

13:01:02 – 4.8 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)

13:02:10 – 4.5 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)

13:02:32 – 4.9 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)

13:07:01 – 3.4 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)

13:32:15 – 3.5 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)

13:41:19 – 3.2 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)

15:12:57 – 4.9 büyüklüğünde – Büyükçekmece (İstanbul)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremler sonrası bir açıklama yaparak tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Ayrıca İçişleri Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve AFAD Başkanı’ndan detaylı bilgi aldı.