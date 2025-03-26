Bakanlık uyardı: 31 Temmuz 'a kadar yenilemeyenlerin cezası büyük!

Yeni tip çipli kimlik kartlarının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, Türkiye’de önemli bir döneme geçildi. Bu değişiklikle birlikte, ehliyetler de yenilenme sürecine girdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakanlık uyardı: 31 Temmuz 'a kadar yenilemeyenlerin cezası büyük!
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İçişleri Bakanlığı, ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihi açıkladı. 18 yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ehliyet sınavını başarıyla geçerek, araç kullanma hakkı elde ediyor. Ancak bu haktan faydalanmaya devam edebilmek için bazı önemli detaylara dikkat etmek gerekiyor.

Eski tip ehliyetler, teknolojik yeniliklerle güçlendirilerek çipli yeni tip ehliyetlere dönüştürülüyor. Yeni çipli ehliyetler için son yenileme tarihi ise İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. 31 Temmuz 2025’e kadar eski tip ehliyetlerini yeni tip çipli ehliyetle değiştirenler, bu tarihten sonra eski tip ehliyet kullanamayacaklar.

Bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerle trafikte bulunmak ise ceza ile sonuçlanacak. 1 Ağustos 2025’ten itibaren eski tip ehliyetlerle trafiğe çıkan vatandaşlar, 18 bin 679 TL ceza ödeyecekler. Ayrıca, eski tip ehliyetlere, yeni tip çipli ehliyetler çıkarılana kadar el konulacak.

Yeni tip çipli ehliyet almak isteyen vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden randevu alarak yenileme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Randevu almak için ALO 199 hattını arayabilir ya da randevu.nvi.gov.tr adresini ziyaret edebilirler. Ehliyet yenileme işleminizi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlamayı unutmayın!

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