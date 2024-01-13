Balıkesir'de Firari Suçlu Kıskıvrak Yakalandı! Cezaevine Sevk Edildi

Balıkesir'de kesinleşmiş cezası bulunana ve cinayetten hüküm giyen zanlı polisin operasyonu ile yakalandı. Yakalandıktan sonra cezaevine sevk edilen suçlunun üzerinde ruhsatsız silah bulundu.

Balıkesir'de Firari Suçlu Kıskıvrak Yakalandı! Cezaevine Sevk Edildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası ve karıştığı silahla tehdit olayı nedeniyle aranan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten adam öldürme" suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve başka bir olayda silahla tehdit suçundan aranan K.K'nin (53), Ayvalık'ta olduğu belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fiziki takibin ardından sabaha karşı firarinin kırsal mahallede saklandığı adrese baskın yaptı.

Operasyonda yakalanan ve üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen K.K, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

# firari suçlu yakalandı
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