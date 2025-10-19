Balıkesir'de kan donduran gece! Gasbettiği araçla 2 kişiyi öldürdü, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gece saatlerinde silahlı saldırı paniği yaşandı. Bir kişi, gasp ettiği araçla çevreye rastgele ateş açtı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 vatandaş ile 2 polis memuru yaralandı.

Olay, saat 23.10 sıralarında Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’neyapılan ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler olay yerine ulaştığında, bir vatandaşın öldürüldüğü ve aracının gasp edildiği belirlendi. Gasp ettiği araçla kaçan saldırgan, çevredeki vatandaşlara ateş açarak bir kişiyi daha öldürdü, 5 kişiyi yaraladı.

Polis ekipleri kısa sürede geniş çaplı operasyon başlattı. Edremit ilçe merkezine kadar süren sıcak takip sırasında çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Saldırgan, polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralanan 5 vatandaş ile 2 polis memurunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

VALİ USTAOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

“18 Ekim saat 23.10 sıralarında Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi’nde bir aracın gasp edildiği ve silah kullanıldığı ihbarı alınmıştır. Ekiplerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bir vatandaşımızın öldürüldüğü ve aracının gasp edildiği anlaşılmıştır. Gasp ettiği araçla kaçan şüpheli, bir vatandaşımızı daha öldürmüş, 5 kişiyi yaralamıştır. Takip sırasında çıkan çatışmada 2 polis memurumuz yaralanmış, saldırgan etkisiz hale getirilmiştir.”

Vali Ustaoğlu, yaralıların tedavisinin sürdüğünü belirterek, “Olay çok yönlü olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulmaktadır. 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden 2 kişi, saldırgan ve yaralı 7 kişinin kimlikleri henüz açıklanmadı.