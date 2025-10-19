Tören provası başladı! İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı dolayısıyla yapılacak tören provası nedeniyle İstanbul’da birçok cadde ve yol trafiğe kapatıldı. Sürücüler için alternatif güzergâhlar belirlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümünde düzenlenecek tören provası nedeniyle İstanbul’da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak tören provasının gerçekleştirileceği alanlarda polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri aldı. Saat 06.00 itibarıyla araçlar, İstanbul Valiliği tarafından belirlenen alternatif güzergâhları kullanmaya başladı.

Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleriyle birlikte, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri, ayrıca Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı.

Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

Provaların bitimine kadar kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

trafiğe kapatılacak yollar
