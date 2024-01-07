Balıkesir'de Kıyasıya Deve Güreşi

Balıkesir'de develer, Güre sahilindeki arenada güreşti. İzleyenler gözlerini ayırmadı. Etkinliği Balıkesir Edremit Kadıköy Merkez Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sevenler Derneği organize etti.

Balıkesir, Aydın, Muğla, Çanakkale, Antalya illerinden 120 devenin kıyasıya mücadele ettiği güreşler büyük ilgi gördü.

Deve sahiplerinden Zafer Soykara, deve sevgisinin atadan geldiğini söyledi. Etkinliğin güzel bir havada geçtiğini belirten Soykara, "Normalde pazar günü yapılacak deve güreşlerini cumartesi günü yapmamıza rağmen katılım da çok güzel." dedi.

Küçük, orta, büyük ve başaltı kategorilerinde yapılan güreşlerde, rakiplerini yenen develerin sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupaları verildi.

Etkinlikte güzel havayı fırsat bilip piknik yapanlar da oldu.